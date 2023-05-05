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Fenerbahçe'den Milot Rashica bombası!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde yılın çalımına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için devreye girdiği öğrenildi.

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