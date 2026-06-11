Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin gündemindeki isimlerden biri olan Nathan Ake için ilk temaslar kurulurken, oyuncu cephesinden olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, mazbatasını almasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Resmen göreve başlayan sarı-lacivertli yönetimin, kısa süre içerisinde önce teknik direktör Aykut Kocaman’ı, ardından da yeni golcü transferlerini açıklaması bekleniyor. Bu hamlelerin ardından gözler ise savunmaya yapılacak takviyeye çevrildi.
Milan Skriniar’ın yanında görev yapacak üst düzey bir stoper arayışında olan Fenerbahçe’de listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri, Manchester City’nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake.
Seçim sürecinde birçok yıldız futbolcuyu gündemine alan Aziz Yıldırım yönetimi, savunma hattını güçlendirmeyi öncelikleri arasına alırken tecrübeli oyuncu için ilk temaslar da başladı.
Sarı-lacivertliler, Skriniar ile uyumlu bir ikili oluşturacağına inandığı Ake’nin menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.
Temasların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenirken, Fenerbahçeli kurmaylar transferin mali şartlarını görüşmek üzere İngiltere’ye giderek Manchester City yönetimiyle bonservis pazarlıklarına başlamayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, fiziksel durumu ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Aziz Yıldırım yönetimi, savunmaya yapılacak bu hamleyle önemli bir mesaj vermeyi hedefliyor.
Nathan Ake transferinde önümüzdeki günlerin kritik geçmesi bekleniyor.