Son sezonlarda şampiyonluk yaşayamayan ve gelecek sezona mutlaka zirve hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, ilk transferlerini genç oyuncularla gerçekleştirmiş ve Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'la anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin esas bombası ise İngiltere'den patlayacak!

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan ve Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği belirtilen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü! Sarı-lacivertlilerin Shaqiri'nin yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için uğraştığı ve yıllık 2 milyon Euro civarında bir meblağ ile bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.