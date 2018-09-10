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Lisansı dondurulan Kameni, durduğu yerden senede 2.2 milyon Euro kazanacağı gibi, bu sezon dışında 1 yıllık sözleşmesi daha var. Yönetim, bu durumdan mümkün olan en zararla kurtulmaya çalışıyor. (Takvim)