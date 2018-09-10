Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den sonra bir Fenerbahçeli'nin daha peşine düştü. Carlos Kameni ve Roberto Soldado konusunda da gelişmeler var...
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BEŞİKTAŞ'A BİR FENERLİ DAHA!
Sezon başında çok istemesine rağmen sağ bek takviyesi yapamayan Beşiktaş'tan çok flaş bir iddia geldi. Siyah- Beyazlılar'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'ya kanca attığı öne sürülüyor. İddialara göre Beşiktaşlı yöneticiler, ortak tanıdıklar aracılığıyla dolaylı yoldan Şener'le temas sağladı.
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Milli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek. Eğer Şener olumlu yaklaşırsa, Siyah-Beyazlılar ocak ayından itibaren resmi temaslara başlayacak.
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29 yaşındaki Şener'in Bursaspor'da Şenol Güneş'le çalışması ve çok iyi bir sezon geçirmesi de transfer iddiaları güçlendiriyor. F.Bahçe henüz Şener'e yeni sözleşme teklifi yapmadı.
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Beşiktaş daha önce de Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı. Caner Erkin'i de Inter'den almıştı. Kartal'ın 3. hamlesini Şener'le yapıp yapmayacağı merak konusu. (Takvim)
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KAMENİ SIKINTISI
Yabancı kontenjanını aştığı için Carlos Kameni'nin lisansını donduran Fenerbahçe'de Kamerunlu file bekçisi hakkında gelen bilgiler akıllara durgunluk verdi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Malaga'da yıllık 2.2 milyon Euro ücret vererek aldığı Kameni'nin Malaga'da senelik 400 bin Euro kazandığı belirlendi.
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Ancak durum bundan ibaret değil. Kameni ile yola devam etmek istemeyen Fener yönetimi Kamerunlu file bekçisinin menajerine kulüp bulmasını istedi. O da tek bir teklifle geldi.
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Menajerinin getirdiği teklifte Celta Vigo'nun Kameni için yıllık 300 bin Euro vermeye hazır olduğu ifade edildi. Kameni'nin de bu teklifi kabul etmesi mümkün değildi.
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Lisansı dondurulan Kameni, durduğu yerden senede 2.2 milyon Euro kazanacağı gibi, bu sezon dışında 1 yıllık sözleşmesi daha var. Yönetim, bu durumdan mümkün olan en zararla kurtulmaya çalışıyor. (Takvim)
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SOLDADO YOLCU
Geçen sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan ve beklenen seviyeye bir türlü gelemeyen Roberto Soldado ile devre arasında yollar ayrılıyor.
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Islam Slimani ve Frey gibi isimlerin arkasında kalan ve son olarak adı UEFA listesine yazılmayan Soldado'nun moralinin bozuk olduğu öne sürülürken yönetim, İspanyol oyuncuyla Ocak'ta yollarını ayırıp 4 milyon euro'luk ağır maaş bedelinden kurtulmayı planlıyor.
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Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücretten dolayı ayrılmaya sıcak bakmayan Soldado için gelecek olan teklifler değerlendirilecek. İspanyol oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaması durumunda sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyecek ve yollar ayrılacak. (Akşam)
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