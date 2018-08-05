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Barcelona’nın sezon öncesinde ABD’de oynadığı Tottenham ve Roma maçlarında çok iyi bir performans gösteren Marlon her iki karşılaşmada da pas hatası yapmadı. Teknik direktör Phillip Cocu’nun da geriden oyun kurma konusundaki kabiliyeti sebebiyle Marlon’un takıma katılmasını çok istediği ifade edilirken, Ali Koç ve Barcelona arasındaki sıcak ilişkiler Fenerbahçe’nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.