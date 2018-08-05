Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (5 Ağustos 2018)
05.08.2018 - 12:25 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bacca için önemli adımlar atıldı. İndi'de rakip İngilizler. Marlon için Barcelona ile temaslar sürüyor. Mehmet Ekici'ye sürpriz talip. Detaylar haberimizde
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EKİCİ'YE TALİP VAR
F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var. Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.
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2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
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Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (Takvim)
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FORVETE BACCA!
Forvet hattına nokta atışı bir takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, eski aşkına yöneldi: Carlos Bacca.
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Sezon biter bitmez gündeme gelen ve 2 yıldır Fenerbahçe’nin radarında olan Kolombiyalı yıldız için harekete geçildi. Son olarak Higuain’i renklerine bağlayan ve kadrosundaki forvet sayısı 5’e çıkan Milan’da, Bacca’nın ayrılması yüksek ihtimal.
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1 yaşındaki golcü de, düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Önceliği La Liga olan fakat İspanyol takımlarından beklediği teklifleri henüz alamayan Bacca’nın menaceriyle, sportif direktör Comolli’nin temasa geçtiği öğrenildi. Yönetim, bonservis maliyeti 10 milyon Euro’yu bulan Bacca’yı kiralama formülüyle takıma kazandırmak istiyor.
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Milan ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Bacca, geçen sezon kiralık olarak Villarreal’de görev yapmıştı. İspanyol ekibinde çıktığı toplam 43 maçta 18 kez fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, 7 de gol pası verdi. Milan, bonservis için teklif gelmezse, Bacca’yı kiralayacak. (Fanatik)
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NORDTVEİT SESLERİ
ransfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Sarılacivertlilerin, Hoffenheim'da dördüncü stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'i bir yıllığına kiralamak istedikleri ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacakları öğrenildi.
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Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı ve bu nedenle gelen tekliflere açık olduğu belirtildi. Öte yandan Afrika basını, Benfica'nın 10 numarası Adel Taarabt için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Faslı yıldızın vatandaşları Dirar ve Aatif nedeniyle Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)
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İNDİ KIYMETE BİNDİ
Stoke City'nin Williams ile anlaşmasından sonra Martins Indi'ye F.Bahçe yolu açılacağı iddia ediliyordu… Fakat Stoke'un 9 milyon sterlin değer biçtiği Hollandalı stopere Leeds United talip oldu.
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BBC, Leeds'in yeni hocası Marcello Bielsa'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Stoke'un yeni menajeri Gary Rowett ise "Elimdeki oyunculardan hiçbirinin ayrılmasını istemiyorum" dedi. (Fotomaç)
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MARLON İÇİN CEVAP BEKLENİYOR
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Yerry Mina’dan olumsuz cevap alınmasının ardından rota Barcelona’nın bir başka stoperi Marlon’a çevrildi. Katalan ekibinin Pique, Umtiti, Lenglet ve Vermaelen’den oluşan stoper rotasyonuna dahil olması zor görünen Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, Barcelona’dan gelecek cevabı beklemeye geçti.
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Barcelona’nın sezon öncesinde ABD’de oynadığı Tottenham ve Roma maçlarında çok iyi bir performans gösteren Marlon her iki karşılaşmada da pas hatası yapmadı. Teknik direktör Phillip Cocu’nun da geriden oyun kurma konusundaki kabiliyeti sebebiyle Marlon’un takıma katılmasını çok istediği ifade edilirken, Ali Koç ve Barcelona arasındaki sıcak ilişkiler Fenerbahçe’nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fransa Ligi takımlarından Nice’te geçiren Marlon ile Premier Lig takımlarından West Ham’ın da ilgilendiği biliniyor. 22 yaşındaki oyuncunun gelişimini olumsuz etkilememesi için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve 10 Ağustos’a kadar Premier Lig’e transfer olmazsa Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Türkiye)
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AFRİKA'DAN TAARABT İDDİASI
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Fas basını Benfica'dan ayrılması beklenen Adel Taarabt'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu iddia etti.
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Fransa’nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan 29 yaşındaki Faslı oyuncu için Fenerbahçe’nin devrede olduğu kaydedildi. Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan Taarabt; Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica ve son olarak Genoa'da kiralık olarak forma giymişti.
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