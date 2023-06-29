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İspanyollar yazdı! Arda Güler'in yerine geliyor...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Arda Güler, her gün Avrupa basınında manşetleri süslerken Marca gazetesi tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı: Arda Güler'e veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. İşte detaylar

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  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, her gün Avrupa basınında manşetleri süslerken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere bir çok Avrupa devinin peşinde koştuğu Arda Güler'e veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Arda Güler'in boşluğunu kaliteli ve genç bir oyuncuyla doldurmak isteyen sarı lacivertliler, geçen sezon Bayern Münih alt yapısından Juventus alt yapısına transfer olan gurbetçi oyuncunun peşine düştü. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Juventus'un 2025 yılına kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncuyu elinde tutmak istediği ve yeni sezon öncesi ABD kampına dahil etmeyi planladığı belirtildi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin zaman zaman A Takımla antrenmanlara çıkardığı 18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Sezonu 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Kenan Yıldız, ayrıca geçen yıl İtalya Gençlik Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Arda Güler ile U21 Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Kenan Yıldız, 10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattının tüm bölgelerinde görev yapabiliyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    ARDA GÜLER'DE SON DURUM

    Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arda Güler ve ailesi, yetiştirici kulüplerden biri olması ve daha fazla süre alabilmesi için tercihini Sevilla’dan yana kullandı.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Haberin detayında, Benfica, Milan, Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devleri ile adı anılan Arda Güler'in Sevilla’yı tercih edeceğini ancak İspanyol kulübünün de Arda transferine bütçe ayırması için mevcut kadrosundan bazı oyuncularını satması gerekeceğini yazdı.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    İSPANYA'DA MANŞET OLDU

    Arda Güler transferindeki hareketlilik İspanya'da manşetlere taşındı.  İspanya'nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS, 18 yaşındaki yıldıza kapağında yer verdi. AS'ın manşetinde "Güler çılgınlığı" başlığı bulundu.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

    Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika FB transfer haberleri - Arda Güler'in yerine geliyor - Marca'dan Fenerbahçe iddiası

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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