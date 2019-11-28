Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sonrası kadrodan çıkarılırken, Fenerbahçe'nin de Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada forma giyememişti.

Vedat'ın ardından Mevlüt Erdinç de sürpriz bir şekilde sakatlanması, Malatya deplasmanında Fenerbahçe'yi forvetsiz bırakmıştı. Ancak Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe, taraftarlarına müjdeyi verdi. Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından

Kosovalı golcünün fotoğrafını paylaşayan Sarı-Lacivertliler, fotoğrafın altına "Acaba kim geri döndü?" Acaba kim geri döndü?" notu ile Kosovalı golcünün fotoğrafı paylaşıldı. Sakatlığı geçen Vedat'ın Göztepe maçında sahada olması bekleniyor.