Fenerbahçe deplasmanda seriye bağladı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve dış sahada üst üste 4. maçında galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 4-1'lik skorla yendi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, 1 maç aranın ardından galibiyet yaşadı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon dış sahada 17 maçta 40 puan topladı. Sarı-lacivertliler golsüz berabere kaldığı Galatasaray maçından sonra çıktığı 4 dış saha maçında hanesine 3'er puan yazdırdı. Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında kazanan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla birlikte 4 maçlık seri yakaladı.