Geçen hafta MKE Ankaragücü'ne kaybettikten sonra teknik direktör Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İslam Slimani ile sakat futbolcular Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin derbide forma giyemeyecek
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak.
MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.
KOEMAN'IN TERCİHLERİ MERAK EDİLİYOR
Fenerbahçe'de Cocu gönderilmesiyle birinci adam pozisyonuna geçen Erwin Koeman'ın ilk 11 tercihi merak ediliyor.
Sezon başında Cocu'nun yardımcılığına getirilen Hollandalı, vatandaşının görevine son verilmesiyle kritik derbi öncesi takımı hafta boyu çalışırdı.
Takımını Cocu'nun son haftalardaki sistemi 3-5-2'yle mi yoksa başka bir sistemle mi çıkaracağı merak konusu olan Koeman'ın, tek santrfor düzenine geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:
Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.
2002-2003'TEN SONRA EN KÖTÜSÜ
Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.
Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.
GOL YOLLARINDA ETKİSİZ
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi.
Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi.
Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.
GALATASARAY'A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.
Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.
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