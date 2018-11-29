Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

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Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken, sahasında rakibini 2-0 yenmişti.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 7 puanla 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE: 0 - DİNAMO ZAGREB: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Benzia, Eljif, Barış, Valbuena, Frey

YEDEKLER: Erten, İsmail, Yiğithan, Reyes, Şener, Mehmet Topal, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic

YEDEKLER: Zagorac, Leovac, Peric, Situm, Sunjic, Kadzior, Petkovic

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Robert Schörgenhofer

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1



FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor. Grupta üçüncü sırada yer alan Slovak ekibi Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Belçika ekibi Anderlecht 1 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak. Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak.

GRUPLARDAN HEP ÇIKTI

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor. Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

227. RANDEVU

Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçında... Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.

EVİNİ KRALI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 15 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 15 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz ve Benfica'yla berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Söz konusu son 15 maçta kalesinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

GRUPLARDA KADIKÖY'DEKİ SON 5 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda "Kupa 2"de grup aşamasında Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderdi. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden sarı-lacivertliler, Spartak Trnava ile Anderlecht'i 2-0 yendi. Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünü ise gol yemeden kazanarak savunmasıyla da ön plana çıktı.

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