Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson’ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Jason Thompson’a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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