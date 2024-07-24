Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Westerlo'ya kiraladı!

Fenerbahçe, genç stoperi Emir Ortakaya'nın Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.