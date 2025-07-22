Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a kiraladı!
Fenerbahçe, genç oyuncusu Emre Demir'i 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiraladı.
Giriş: 22.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:31
Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü’ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
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