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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? FB GS maçı kaçıncı hafta? - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? FB GS maçı kaçıncı hafta?

        Süper Lig'de rekabet iyice kızışmaya başladı. Zirvenin ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ne zaman karşılacağı şimdiden gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak hem maçın ne zaman ve kaçıncı haftada oynananacağı hem de iki takımın kalan maçlarına dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:05
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        Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Ligin 10. haftası itibariyle Fenerbahçe 10'da 10 yaparak zirvede yer alırken en yakın takipçisi Galatasaray ise 10'da 9 yaparak 2 puan eksikle zirve takibini sürdürüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen iki takımın hem lig hem de Süper Kupa'daki maçlarına dair bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? TFF AÇIKLADI!

        "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

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        İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

        4 Kasım 2023: Fenerbahçe Trabzonspor

        12 Kasım 2023: Adana Demirspor Fenerbahçe

        26 Kasım 2023: Fenerbahçe Karagümrük

        4 Aralık 2023: Fenerbahçe Sivasspor

        9 Aralık 2023: Beşiktaş Fenerbahçe

        17 Aralık 2023: Fenerbahçe Konyaspor

        20 Aralık 2023: Kayserispor Fenerbahçe

        24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

        7 Ocak 2024: İstanbulspor Fenerbahçe

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        İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

        3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa

        11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray

        25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor

        2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray

        8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor

        16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray

        20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük

        24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

        7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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