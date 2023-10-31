Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? FB GS maçı kaçıncı hafta? - Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? FB GS maçı kaçıncı hafta? - Galatasaray Haberleri

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Ligin 10. haftası itibariyle Fenerbahçe 10'da 10 yaparak zirvede yer alırken en yakın takipçisi Galatasaray ise 10'da 9 yaparak 2 puan eksikle zirve takibini sürdürüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen iki takımın hem lig hem de Süper Kupa'daki maçlarına dair bilgiler...