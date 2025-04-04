Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sevkleri açıklandı!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından yaşananlar dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart görürken; Portekizli çalıştırıcının bu hareketi "saldırı" olarak değerlendirildi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da yine aynı maddeden kurula sevk edildi.

Fenerbahçe İdarecisi Mario Branco "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle; Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred ise "hakaretten" sevk edildi.

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin ilgili maddeleri şu şekilde:

MADDE 36- SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;

Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

Peki; talimatlar ne diyor? Kurula sevk edilenler kaç maç ceza alacak?