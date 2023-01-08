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Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi yaşanacak! Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek liderliği geri almanın peşinde. Galatasaray ise zorlu virajı kayıpsız dönerek aradaki puan farkını açmak istiyor. İki teknik direktör de hesaplarını 3 puan üzerine yaparken kafalarındaki 11'leri de büyük ölçüde netleştirdiler. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

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HABERTURK.COM / AA
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    FENERBAHÇE 1 PUAN GERİDE

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    TEK EKSİK PEDRO

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL 11

    ALTAY

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    SERDAR AZİZ

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    ATTILA SZALAI

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    GUSTAVO HENRIQUE
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    BRIGHY OSAYI-SAMUEL

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    WILLIAN ARAO

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    MIGUEL CRESPO
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    FERDİ KADIOĞLU

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    İRFAN CAN KAHVECİ

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    JOSHUA KING

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    MICHY BATSHUAYI
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    CİMBOM SON ALTI MAÇINI DA KAZANDI

    Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    ICARDI'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ

    Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak. 
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Tedbir amacıyla 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynatılmayan Icardi'nin derbide görev alması bekleniyor.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile anneanesinin vefatı dolayısıyla gittiği Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da derbide forma giyebilecek.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL 11

    MUSLERA

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    BOEY
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    NELSSON

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    ABDÜLKERİM

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    DUBOIS
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    TORREIRA

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    BERKAN

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    OLIVEIRA
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    RASHICA

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    KEREM

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    MERTENS

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