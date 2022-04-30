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Fenerbahçe - Gaziantep FK yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti ve son 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini kaleme aldı

  • 01
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    MEHMET DEMİRKOL: FENERBAHÇE ÇÖZÜM BULDU

    Fenerbahçe’nin oynadığı ön alanda baskılı oyunu Osayi ve Kim’in verdiği öne çıkma güveni ve Crespo-Zajc uyumunun yarattığı çapa performansı olmadan oynamak kolay değil. Osayi ve Kim savunmayı ne kadar önde kursanız da arkaya kaçanlara yetişiyor. Zaten onlar olunca ikili mücadele kazanma konusunda da avantaj yakalayıp oyunu önde tutabiliyorlar. Bu önemli ve oyunu etkileyen eksiklere rağmen istediklerini en azından 60 dakika çok iyi yaptıklarını söyleyebiliriz.
  • 02
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Maçı koparan zaman zaman Zidane’laşan Zajc oldu. Golde yaptığı nefis vuruş öncesi üst üste yaptığı 4 hareket tam mükemmelliği yansıtıyor. Rossi’nin golündeki gibi. Yani dün akşam önemli eksiklere rağmen Fenerbahçe çözüm buldu. Ama sorunlar da yaşadı. Derbide yaşayabilecekleri avantaj ve dezavantajları da gösterdi. (FANATİK)
  • 03
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    ERMAN TOROĞLU: İSMAİL KARTAL FARKI

    Enteresan bir maçtı. Enteresanlığı, Fenerbahçe- Gaziantep maçı olması değildi. Eğer sarı-lacivertliler burada 1 puan verselerdi, Trabzonspor şampiyon olacaktı. Hem de bugünkü maçı oynamadan. Maç tek farka inince F.Bahçeli futbolcularda gerginlik görünüyordu. Bu iş böyledir. Dua etsinler, karşısındaki takım futbolda bizim 'piknik' türü dediğimiz takım şekli. Yani skor ne olursa olsun aynı tempoda oynuyorlar. Ne gaza basıyorlar, ne frene. Yani lig maçı değil de gösteri maçı gibi oynuyorlar. Aslında dün akşamki neticeyle bile matematik olarak ligde kalmış değiller. Giresun'un galibiyetinden sonra...
  • 04
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    F.Bahçe'de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar. En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli. Hatırlayın bazı teknik adamlar vardır, bir oyuncu çıkarırlar, bir oyuncu alırlar, sonra saha içinde 4 oyuncunun yerini değiştirirler. Takım sebze çorbası gibi olur. İsmail bu istikrarı sağladı. Yani teknik adam geldiği günden itibaren F.Bahçe'de başarılı bir grafik çizdi. Zaten bu göreve gelmeden önce, kafasında takımı bayağı canlandırmış, beynini iyi hazırlamış. (FOTOMAÇ)
  • 05
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri
  • 06
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    UĞUR MELEKE: ROSSI BİR 0-0 USTASI!

    Maçın teknik-taktik analizini yapmadan önce çarpıcı bir detayın altını çizmek gerekiyor sanırım: Rossi bir 0-0 ustası. Bu yıl Süper Lig’de 6’sı gol, 8’i asist olmak üzere toplam 14 skor katkısı var. Bu 14 katkının 9’unda 0-0 sürmekte olan maçları 1-0’a taşımış. Üstelik bu katkıların neredeyse hepsi ilk yarım saatte gelmiş... 2’nci dakikada Giresun, 3’üncü dakikada Trabzon, dün 5’te Antep, 6’da Kasımpaşa, geçen hafta 9’da Rize, 16’da yine Kasımpaşa, 17’de Hatay, 26’da Alanya maçlarında 0-0’lık dengeyi onun golü ya da asisti bozmuş. O yüzden Uruguaylı sol açığın yaptığı 14 gol katkısı, göründüğünden çok daha anlamlı. Çok daha etkili.

     
  • 07
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Dünün bir başka enteresan detayı da son iki yılda görev yapan iki eski Fenerbahçe futbolcusu ve hocasının kamuoyunda bıraktığı farklı izleri karşılaştırma fırsatı bulmamızdı. Erol Bulut Fenerbahçe’yi, aynen Pereira gibi bir fırsat futboluna mahkûm etmişti. Oysa İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu, bu iki hocanın ardından göreve gelip futbolcuların bileklerindeki zincirleri çözdüler ve rotayı pozitif futbola çevirdiler. (HÜRRİYET)
  • 08
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: GÖZLE GÖRÜLÜR BİR UYUM VAR

    Gördük ki, İsmail Kartal “tam konsantrasyon“ işinin başında… Futbolculara baktık, hırsları, istekleri son derece iyi… Hoca - futbolcu arasında gözle görünür bir uyum var… Belli ki hocadan futbolculara; saha dışı gelişmelerden saha içinde etkilenen yok…
  • 09
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı… Bütün takım, kafayı kaldırdığında önce Rossi’yi arıyor ve savunmanın arkasına top atıyor… Erken Rossi golü de böyle geldi… Mert Hakan ile Rossi iki kenarı çok sık değişerek kullandıkları için rakip savunmanın yerleşik düzenini de bozuyorlar…

    Ancak Gaziantep maçının özellikle ilk yarısında İrfan Can - Mert Hakan ve Nazım Sangare oyunu sağ kenarda çok sıkıştırdılar, kalabalıklarda ve dar alanda kaldılar… (MİLLİYET)
  • 10
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    SERKAN AKCAN: RÜZGARI ARKASINA ALDI

    5’li bir savunmayla karşılayan Gaziantep'e karşı seti oynamak Fenerbahçe için kolay olmadı. İrfan Can sağda topu aldığında Tosca ve Sagal onun içeri dalışlarına izin vermedi. En iyi yaptığı şey elinden alınan İrfan oyundan erken soğudu, geri dönmediği her pozisyonda yük Nazım’ın sırtına bindi. Kartal da Arda-İrfan değişikliği için geç kalınca Sagal, Kadıköy’ü strese sokacak golü atmayı başardı.
  • 11
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Valencia oyuna girdikten sonra Zajc topun yörüngesinde kalabildi. Attığı gol kalite kokuyordu ama daha değerlisi ekmeğini taştan çıkarmasıydı. Fenerbahçe bu golden sonra da oyunu koparamadı aslında. Ne var ki, tribünler Kartal’a beklediği desteği Zajc’ın golünden sonra kısa süreli de olsa verdi. Kartal, 3 puandan çok daha değerli olan tribün rüzgârını arkasına aldı. (FANATİK)
  • 12
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    AHMET ÇAKAR: HAKEM MÜKEMMEL BİR MAÇ YÖNETTİ

    Fenerbahçe haftalardır çok iyi gidiyor. İsmail Kartal göreve geldikten sonra lig başlamış olsaydı herhalde şu anda Fenerbahçe uzak ara liderdi. Gerçekten de bu takım fizik olarak ligin sonuna gelinmiş olmasına rağmen mükemmel durumda. Böyle olunca da rakibe basıyorlar, ikili mücadele üstünlüğü kuruyorlar ve tempo yapıyorlar. 
  • 13
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Hakeme gelince… Sarper Barış Saka mükemmel maç yönetti. VAR'ın devreye girdiği anlar kusursuzdu. Serdar'ın kaçırdığı penaltıda karar doğru. Antep'in attığı gol, yardımcı tarafından iptal edilmesine rağmen VAR düzeltti. Ve son saniyedeki Tisserand'ın elle oynamasında da VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru karardı. (SABAH)
  • 14
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: İSMAİL HOCA BÜYÜK İŞ BAŞARDI

     

    İsmail Kartal dün geceye ideal 11'inden 3 eksikle başlamak zorunda kaldı.

    Defansta Kim, orta sahanın bel kemiği Crespo ve sağ bekte Osayi'nin olmayışı önemli eksiklerdi. Özellikle Crespo'nun yokluğu çok hissedildi. Gustavo çok büyük bir kariyer olmasına rağmen uzun zamandır oynamayışı bu yüzden Zajc ile uyumunun üst düzeyde olmasını engelledi. 
  • 15
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Alıştığımız Crespo-Zajc uyumunu göremedik. Ama şu bir gerçek ki sahaya çıkan herkes müthiş bir mücadele örneği gösterdi.

    İsmail Kartal ve öğrencileri 11'de 10 yaparak müthiş bir finale doğru yol alıyorlar.

    Fenerbahçe orta sahada Crespo'yu aradı.

    İsmail hoca büyük iş başardı. (TAKVİM)
  • 16
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    ENGİN VEREL: FOTOĞRAF GÜZEL

    Fenerbahçe orta sahasının pres yapmada, top tutmada, hücumda ve savunmada rakibine oranla daha üstün olduğunu gözlemledik. Her alanda pres yapan, kaptığı toplarla fazla gol pozisyonu üretemese de iyi organize olan bir Fenerbahçe izledik. Sanki şampiyonluk maçına çıkmış gibi istekliydiler. Son dönemdeki başarılı sonuçların takımın özgüvenini de çok yukarı çektiğini gördük. Yaptığı işten zevk alan bir oyuncu kadrosu vardı. 
  • 17
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Kaçan penaltıya rağmen maç 2-0 olana kadar bu görüntü devam etti. 2-0'ın rehavetiyle rüzgar tersine döndü. Yenilen gol komikti. Sagal Fenerbahçe ceza sahasında elini kolunu sallaya sallaya golü attı. Arda ve Valencia'nın girişi yeniden oyun üstünlüğünü Fenerbahçe'ye getirdi. Zajc'ın skoru garantiye alan golü de harikaydı. G.Antep 1 gol daha attı ama puan için zaman kalmadı. (AKŞAM)
  • 18
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: GOL EN İYİ DAKİKADA GELDİ

    Kazanma baskısının kırılması adına, en iyi dakikada geldi Fenerbahçe'nin golü. Kadıköy'e gelenlerin görmek istediği sadece galibiyet değil, bir gün sonraki Trabzonspor maçında şampiyon belirsizliğinin de sürmesiydi. Atmosferi üstünde en çok hisseden Serdar Dursun oldu. 
  • 19
    Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

    Gol krallığı ihtimalinin ortaya çıkması, taraftarın ilgisi, format içinde Serdar'ı "hedef" haline getirdi. Gaziantep takımı da bu dikkat içinde, Serdar Dursun üstünde oyun kurma opsiyonlarını engellemek için kurgusunu yaptı. (SABAH)

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