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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? FB Gençlerbirliği CANLI YAYIN

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Caner
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro
YEDEKLER: Yasin, Übeyd, Furman, Sefa, Spiridonovic, Metehan, İlker, Rahmetullah, Gökhan, Ömürcan, Mugni
TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Bizati

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

KADIKÖY DEPLASMANI

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

94. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 9 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 168 gole, Gençlerbirliği 98 golle karşılık verdi.

SON 38 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 38 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

GENÇLER DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

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