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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Giresunspor'u konuk edecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor. Giresunspor ise çıktığı 12 maçta topladığı 12 puan ile 15. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında, Dünya Kupası öncesi son maçta Giresunspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ

    ALTAY BAYINDIR
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SERDAR AZİZ
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ATTILA SZALAI
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    OSAYI SAMUEL
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FERDİ KADIOĞLU
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    WILLIAN ARAO
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MIGUEL CRESPO
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İRFAN CAN KAHVECİ
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    DIEGO ROSSI
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    JOAO PEDRO
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ENNER VALENCIA

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