GECE YARISI OPERASYONU!
Islam Slimani'yle yollarını ayırmaya hazırlanan ve bu bölgeye takviye düşünen Fenerbahçe, geç saatlerde Nicolas Castillo'yu bitirmeye yaklaştı! NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica ile Şilili futbolcunun kiralanması konusunda anlaşan Fenerbahçe, Castillo ile de imza aşamasına geldi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kadroya almadığı Slimani'nin görüşmeler yaptığını doğrulamış ve karşılaşma sonrasında "Fenerbahçe'yle olan bağı zayıfladı" ifadelerini kullanmıştı.
Geçen sezon Meksika Ligi'nde boy gösteren ve başarılı performans sergileyen Castillo, bu sezon Benfica'da beklediği forma şansını bulamamış ve toplamda 5 kulvarda 11 maça çıkabildi.
Şilili futbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden olan golün hazırlayıcısı olmuştu. Rövanş maçında Gedson'un attığı golün asistini yapmıştı.
İKİNCİ ADA ÇIKARMASI!
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Victor Moses'i kiralayan Fenerbahçe, ikinci Ada seferine çıktı! Sarı-lacivertli idareciler Chelsea'den bir, Swansea City'den bir orta saha için harekete geçti!
Sarı-lacivertliler orta sahaya da takviye yapmak için girişimlerde bulunurken bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'i kadrosuna katmaya yakın!
Haberde İngiltere 2. Ligi olan Championship ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Leroy Fer için Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu ve anlaşma sağlanmasının yakın olduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Swansea City'nin Fer'i kulüp için önemli bir oyuncu ve kaptan olduğu için bırakmak istemediği kaydedilirken oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitecek olması da hatırlatıldı. Bu sezon Championship'te 23 maçta forma giyen Fer, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
DRINKWATER'DA RAKİP!
Victor Moses transferinden sonra Chelsea'yle bir kez daha masaya oturan Fenerbahçe, Londra ekibinden Danny Drinkwater için teklifini sundu. Antonio Conte ve Maurizio Sarri yönetiminde ilk 11'e girmekte zorlanan İngiliz futbolcuda ise sarı-lacivertlilere rakip çıktı.
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Bournemouth Menajeri Eddie Howe, İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar kadrosuna katılmasını istedi. Haberde Drinkwater'ı West Bromwich'in de istediği belirtildi
Leicester City'nin Claudio Ranieri yönetiminde yaşadığı tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Drinkwater bu sezon sadece Cardiff maçında kadroya alındı ancak onda da süre alamadı.
YURT İÇİNDE SON GÜN BEKLENİYOR!
Asbaşkan Semih Özsoy'un Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini söyledi Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için bir dizi görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu transferleri son güne bıraktı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Terim'in affetmeyeceğini yeniden dile getirdiği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedilmesi kararından vazgeçildiği belirtilirken oyuncunun alacaklarının olması, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Sarı-lacivertliler transferin son gününe kadar bekleyecek ve Florya'dan bu transfer için haber bekleyecek. Milli futbolcunun menajeri Haluk Canatar, oyuncusunu Fenerbahçe'ye uygun gördüğünü dile getirmişti.
Tolgay Arslan için Beşiktaş'ın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe, transferin son günlerinde son bir teklifle oyuncuyu kadrosu katmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferi Şener Özbayrak'ı vererek bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR'LE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Fenerbahçe ile Başakşehir dün kritik maçlara çıkarken maç kadrolarında yer almayan iki isim dikkat çekti! Takasları gündemde olan Fenerbahçe'de Islam Slimani, Başakşehir'de ise Emmanuel Adebayor kadroya alınmadı!
Başakşehirli idareciler ile Fenerbahçe yöneticilerinin takas için bir araya geldiği öğrenilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in Fenerbahçe'den Slimani'yi değil, Roman Neustadter'i istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Slimani'yle yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu Demba Ba ile güçlendiren lider Başakşehir'de sezon başından bu yana kadroda şans bulamayan Adebayor için bastırıyor.
IGHALO YENİDEN GÜNDEMDE!
Kulübü Changchun Yatai'nin küme düşmesi sonrasında ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Odion Ighalo yeniden gündemde!
SKY Sports'un haberine göre yeniden üst düzey seviyede futbol oynamak isteyen Ighalo'nun ilk tercihi ise Premier Lig. Bir dönem Watford'da top koşturan Ighalo ile birçok Premier Lig ekibinin ilgilendiği, önümüzdeki hafta içinde yeni adresinin belli olacağı belirtildi.
Haberde Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki santrforla ilgilendiği de kaydedildi. Geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 28 maçta forma giyen Ighalo, 21 gol 1 asist üretmişti. Daha önce Granada ve Udinese formaları da giyen 29 yaşındaki Nijeryalı, Avrupa'da son olarak Watford'da top koşturmuş ve buradaki başarılı performansıyla dikkatleri çekmişti.
ALEX ÖNERDİ, FENERBAHÇE BEKLİYOR
Fenerbahçe'yle anlaştığı ve Alex'in önerdiği iddia edilen Raphael Veiga'da da son gün bekleniyor. Brezilya basınınında çıkan haberlere göre; Palmeiras'ın lig için yapacağı 26 kişilik kadroda kalan son iki kontenjana girmeye çalışan 6 oyuncudan biri.
Yine Brezilya'daki haberlere göre Veiga, Palmeiras kadrosuna bildirilmezse geçen yıl kiralık olarak oynadığı Atletico Mineiro'ya tekrar kiralanabilir. Fenerbahçe de yabancı kontenjanındaki duruma göre bu transferde beklemeye geçti.
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