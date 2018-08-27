Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol

Fenerbahçe gole hasret

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta sadece 3 gol atabildi. Ligde geride kalan sezonun en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezonki 5 resmi maçının 3'ünde rakip fileleri havalandıramadı. Fenerbahçe, skor üretmekte zorlanırken, kalesini de gole kapatamadı

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:51:29 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkati çekiyor. Sezona yeni bir yapılanmayla giren ve bu doğrultuda kadrosunda önemli revizyona giden sarı-lacivertliler, oynadığı 5 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmakta zorlandı. Bu sezon ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü ise Süper Lig'de olmak üzere toplamda 5 resmi karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu mücadelelerde sadece 3 gol üretebildi. Fenerbahçe, bu 5 maçın 3'ünde ise rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ligi en çok gol atan takım unvanıyla tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde hücum bölgesinin tamamına yakınını değiştirdi. Transfer dönemindeki ilk hamlesini Jose Fernandao'yu satarak gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiltere'nin Tottenham ekibinden kiraladığı Vincent Janssen'in de takımına dönmesiyle, sezona elindeki tek forvet Roberto Soldado ile giriş yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Soldado'nun sakatlanmasıyla bu zorlu maçlarını forvetsiz oynamak durumunda kaldı ve elenmekten kurtulamadı. Benfica karşısında forvet pozisyonunda Alper Potuk'a görev vermek zorunda kalan Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gol atmayı başaramazken, ikinci maçta ise Alper Potuk'un tek golü tur için yeterli olmadı. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra forvet pozisyonunu İslam Slimani ile güçlendiren Fenerbahçe, son olarak bu mevkiye Michael Frey'i transfer etti.

LİGDEKİ GOLLER GİDENLERDEN

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 2 gol atarken, bu skorları da takımdan ayrılan isimlerin kaydetti. Süper Lig'e evinde 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde, golleri Giuliano Victor de Paulo ve Josef de Souza kaydetti. Bu iki oyuncuyu da Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımlarına sattı. Ligde daha sonra oynanan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında ise rakip fileleri havalandıramayan Fenerbahçe, 3 karşılaşmada attığı 2 golle son 32 yılın hücumdaki en kısır sezon başlangıcını yapmış oldu.

SLIMANI GOLLE TANIŞAMADI

Fenerbahçe'de gol sorununa ilk çare olarak İslam Slimani transfer edildi. İngiltere'nin Leicester City takımından kiralanan golcü oyuncu, sarı-lacivertli formayı ilk defa deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında giydi. Bu mücadelede önemli bir gol fırsatını harcayan Cezayirli futbolcu, Göztepe karşısında girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

KANATLARDAN DA KATKI GELMEDİ

Fenerbahçe yeni sezona, kanatlara takviye yaparak girdi. Geçen sezon bu bölgede ilk 11 oynayan Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun skor katkısından memnun olmayan sarı-lacivertliler, sorunun çözümü için transfere başvurdu. İlk olarak Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'yı takıma kazandıran Fenerbahçe, daha sonra ise İngiltere'nin Swansea City takımından Andre Ayew'i kiraladı. Büyük umutlarla transfer edilen bu iki oyuncu da henüz sarı-lacivertlilerin gol sorununa çare olamadı.

GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI

Fenerbahçe, geçen sezonu ligde en çok gol atan takım unvanıyla tamamlamıştı. Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon sık sık gol atamadığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, o dönem ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı. Fenerbahçe, geçen sezon ligde attığı 78 golle, maç başına 2,29'luk bir gol ortalama yakaladı. Geçen sezon Aykut Kocaman yönetimindeki kadroda hücum oyuncularından Giuliano 14, Fernandao ve Soldado 9'ar, Janssen ise 4 gol attı.

KALESİ DE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, gol atmakta yaşadığı problemlerin yanı sıra, kalesini gole kapatmakta da zorluk çekiyor. Yeni sezonda henüz 5 resmi karşılaşma oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamında gol yedi. Kalecilerinin performansı sebebiyle geçen sezon sık sık eleştirilen sarı-lacivertli takım, bu sezon da aynı kaderi yaşıyor. Fenerbahçe sezona, Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Erten Ersu'nun yanına Berke Özer'i de transfer ederek 4 kaleciyle girerken, teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlarda tercihini tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'den yana kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Benfica ile yapılan karşılaşmada yediği gol sebebiyle eleştirilen Volkan, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında da kalesinde gole engel olamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.