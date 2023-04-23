Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, buradakilerin çok güzel ve geleceğe umutla bakan topluluk olduğunu belirterek, "Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataylısı herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu." diye konuştu.