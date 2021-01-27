Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurduğu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in ne zaman forma giyeceği merak konusu oldu. Takımla ilk idmanında 5'e 2'de yer alan Mesut Özil'e özel program uygulanıyor... Maç eksiği bulunan Özil, ekstra çalışmalarla güç depoluyor. Erol Bulut'un Mesut'a kademeli olarak forma vereceği, dünya yıldızının as kadrodaki ilk sınavını Galatasaray derbisinde vereceği belirtiliyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR