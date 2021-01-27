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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeFenerbahçe haberleri: Mesut Özil derbide 11'de
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Mesut Özil derbide 11'de

Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı. Yıldız futbolcu, teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Rizespor maçında forma giyebilecek. Özil, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkacak

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil derbide 11'de

Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurduğu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in ne zaman forma giyeceği merak konusu oldu. Takımla ilk idmanında 5'e 2'de yer alan Mesut Özil'e özel program uygulanıyor... Maç eksiği bulunan Özil, ekstra çalışmalarla güç depoluyor. Erol Bulut'un Mesut'a kademeli olarak forma vereceği, dünya yıldızının as kadrodaki ilk sınavını Galatasaray derbisinde vereceği belirtiliyor.

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