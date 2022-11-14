Dünya Kupası'na artık günler kala yerel liglere de ara verildi. Süper Lig'de verilen ara dolayısıyla takımlar da çalışmalarına hazırlık karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu sezon lig ve Avrupa'da oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı da belli oldu...