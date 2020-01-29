Fenerbahçe, ligin 20. haftasında konuk olacağı Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı - lacivertli futbolcular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana devam etti. Çift kale maçla süren antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

ALPER POTUK ÖZEL İZİNLİ

Çeşitli kulüplerle transfer görüşmelerinde bulunan Alper Potuk ise çalışmada yer almadı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.