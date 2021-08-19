FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Benoit Bastien

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

HJK HELSİNKİ: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Ri. Riski, Ro. Riski, Valencic

TEKNİK DİREKTÖR: Toni Koskela

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk ediyor. Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor.

Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

5 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Eldeki tek forvet olan Samatta ise UEFA listesinde olmadığı için oynayamayacak.

910 GÜN SONRA AVRUPA LİGİ SINAVI

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.