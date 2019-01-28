Fenerbahçe için 2 flaş iddia geldi. BİP Spor'un haberine göre; sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak yetersiz kalan Diego Reyes, İspanya’ya kiralandı. 3 yıl kontratı bulunan ve yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncunun tüm maliyeti yeni kulübü tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe, Islam Slimani ile yollarını resmen ayırıyor. Malatya maçında Cezayirli oyuncu yer almayacak. Sarı-lacivertliler, Benfica’nın Şilili santrforu Nicolas Castillo’yu renklerine bağlamak için masada! 25 yaşındaki golcü kiralık olarak gelecek.