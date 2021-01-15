"Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"

SON DAKİKA: Fenerbahçe için Burak Kapacak iddiası! Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı başladı.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.