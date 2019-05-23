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Fenerbahçe için Fejsa iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'in 2 önemli gazetesinden yeni bir iddia geldi. Haberlere göre; Fenerbahçe, Benfica'nın 30 yaşındaki ön libero oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor. Benfica'nın transferi onayladığı belirtilirken kararı oyuncunun vereceği duyuruldu

Fenerbahçe

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia geldi. Portekiz'in 2 önemli gazetesi Record ile O Jogo, Fenerbahçe'nin Benfica'dan Ljubomir Fejsa'yı istediğini duyurdu.

Savunmaya yakın orta saha futbolcusu olan Fejsa'nın transferi için Benfica'nın onay verdiği kararı oyuncunun vereceği belirtildi.

Benfica'dan yıllık 3 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu bölgede Mehmet Topal, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci gibi isimlere sahip olan Fenerbahçe ile ilgili gelen bu iddia şaşırttı.

111 MAÇTA 1 GOL!

2013'te Olympiakos'tan transfer edilen Sırp oyuncu, bu sezon ligde 18 maçta oynadı. Benfica ile toplamda 111 lig maçına çıkan futbolcu, sadece 1 gol atabildi.

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