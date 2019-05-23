Kadrosunda büyük değişim yaşayacak olan Fenerbahçe'de hiç beklenmedik bir ayrılık gerçekleşmek üzere... Sarı-lacivertli takımın devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Moses'a ciddi bir talip çıktı.

İtalyan basını, Inter'in yeni teknik direktörü olmak için gün sayan Antonio Conte'nin eski öğrencisi Victor Moses'ı transfer listesinin başına yazdığını duyurdu. İtalyanların ardından İngiltere'nin yayıncı kuruluşu Sky Sports da Conte'nin Romelu Lukaku ve Victor Moses'ı istediğini yazdı.

Chelsea'de şampiyonluğa ulaştığı sezon Victor Moses'tan büyük verim alan Antonio Conte transferde ısrarcı duruyor. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan oyuncunun Inter'e gidebilmesi için İtalyanların sarı-lacivertlileri ikna etmeleri gerekiyor.