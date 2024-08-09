Fenerbahçe ile Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç katıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Taraftarlarımız imzalı ve lisanslı ürünleri kişiselleştirilebilir seçeneği ile satan Türkiye’de ilk ve tek sporcu hatıraları platformu olan iş ortağımız Fanself sayesinde istedikleri futbolcularımızın imzalı formalarına ulaşma imkanı bulabilecekler. Dünyada ilk kez Fenerbahçe ve Fanself birlikteliğiyle bir platform üzerinden taraftarlarımıza sunulacak bu proje ile Fenerbahçelilere eşsiz bir deneyim sunmayı planlıyoruz. Bunu yaparken kulübümüze de gelir sağlayacağız. Fanself’e büyük Fenerbahçe ailesine 'hoş geldin' diyorum. Fenerbahçe'miz için yarın lig başlıyor, futbol takımımıza taraftarlarımızın sonsuz desteğiyle oynayacağımız karşılaşmada başarılar diliyorum, hep birlikte bu sezon kupaları kutlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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