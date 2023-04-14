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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü maçının detayları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya geleceği MKE Ankaragücü ile lig tarihinde 106. kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 106. randevuda
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde İstanbul ekibi 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle aldığı 57 puanla lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Ankara temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

106. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0’lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan ama hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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