İHA

Fenerbahçe ile online bahis sektörü markası Nesine.com arasında futbol A takımı forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu’ndaki imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ile davetliler katıldı.

BURAK KIZILHAN: İŞ BİRLİĞİMİZİN TÜM SPOR CAMİASINA ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM

Nesine.com ile sponsorluğun ötesinde bir ilişkileri olduğuna dikkat çeken sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, “Türk sporunun en önemli markası ve Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olan Fenerbahçemiz Türk sporuna çok ciddi katkılar sağlayan Nesine.com ile 10 yıldır aralıksız devam eden bir yol arkadaşlığına sahip. Aidiyeti olan, kazan - kazan ilişkisini benimseyen bir sponsorluktan öte adeta bir yol arkadaşlığı yaptığımız Nesine.com ile aralıksız devam eden iş birliğimizin tüm spor camiasına örnek olmasını diliyorum. 2021-2022 sezonunda Nesine.com ile sadece kol sponsorluğu olarak değil, aynen geçtiğimiz sene olduğu gibi eşya piyangosu kampanyasını da devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl taraftarlarımızın eşya piyangosuna büyük ilgi gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bu sayede kulübümüz maddi anlamda büyük bir gelir elde etmişti. Hem taraftarlarımıza eşsiz ödüller sunacağız hem de kulübümüz inşallah geçen sene olduğu gibi ciddi bir gelir elde etmiş olacak. Fenerbahçemiz ile Nesine.com arasında güçlenerek devam eden iş birliğimizin gelecek yıllarda da süreceğini umuyor, bizleri 10 yıldır aralıksız destekleyen Halit bey nezdinde tüm Nesne ekibine, kulübümüz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sene umuyorum Nesine.com’un adı şampiyon takımın formasında yer almış olacak” ifadelerini kullandı.

HALİT GÜLBAKANOĞLU: SPORDAN ELDE ETTİĞİMİZ KAZANCI SPORA VERMEKTEN ÇOK MUTLU OLUYORUZ

Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ise 10 yıldır süregelen sponsorluğun bir yeni versiyonunu daha imzalamaktan mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle Fenerbahçe gibi büyük, köklü kulüple, 10 yıldır aynı yolda yürüyor olmak Nesine.com gibi bir marka için çok keyifli. Biz tabii Nesine olarak faaliyetimiz gereği spordan gelir elde ediyoruz ve spordan elde ettiğimiz geliri tekrar spora, sadece spor branşlarına değil, ülkemizin daha güncel ya da daha güzel geleceklere sahip olması için, sporun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için tekrar bu kazancı spora vermekten çok mutlu oluyoruz. Biz geçen sene Fenerbahçe'nin konçundaydık. Bu sene kol sponsoru olarak devam edeceğiz. Umuyorum ki bu 10 yılın üstüne yeni yılları da artarak işbirliklerimizle devam ettireceğimize inanıyorum. Aynı zamanda bu işbirliğinin dışında biz geçen sene bir eşya piyangosu da düzenledik. Bu da yine sponsor olduğumuz kulüplere ek gelirler kazandırdı. İlk yılı olmasına rağmen çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bu yılda da tekrar Fenerbahçe Kulübü'nün de uygun görmesiyle eşya piyangosuna devam etmek istiyoruz. Nesine.com 6 milyonun üzerinde üyesi olan, ayda 80 milyon ziyaretçinin üstünde olan Türkiye'nin en büyük, sadece bahis değil spor platformu. Bunun sorumluluğunu da hissediyoruz. O yüzden de sadece futbolda değil, sadece Fenerbahçe gibi dev camialarda değil, diğer branşlara da diğer kulüplere de hep sponsorluğumuzu devam ettirmek, bu kazancımızı onlara bir teşekkür olarak sunmak istiyoruz. Bu iş birlikteliğinde emeği geçen hem Fenerbahçe Spor Kulübü tarafındaki yöneticilere hem de Nesine.com tarafındaki yönetim ekibine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki hayırlı, güzel bir sözleşme olur. İnşallah Burak beyin de dediği gibi şampiyon olan bir takımın kolunda bu yıl sonunda bitirmiş oluruz. Fenerbahçe'ye de başarılar dilerim” cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından resmi sponsorluk sözleşmesine imzalar atıldı ve Burak Kızılhan, Halit Gülbakanoğlu’na isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.