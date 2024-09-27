Fenerbahçe, işitme engelli çocukları stadında ağırladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Union Saint-Gilloise maçında işitme engelli çocukları, Ülker Stadı'nda ağırladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Union Saint-Gilloise maçında işitme engelli çocukları, Ülker Stadı'nda ağırladı.
Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüz, 23-29 Eylül İşitme Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
11 çocuğumuz UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında konuk ettiğimiz R. Union Saint-Gilloise maçını tribünlerimizden takip etti.
Saracoğlu’ndaki coşkuya ellerindeki atkılarla ortak olan çocuklarımız tezahüratlara da eşlik etti.
Bu projede bizimle birlikte olan 1907 UNİFEB’e teşekkür ederiz."