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        Haberler Spor Futbol Diğer Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steeri kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steeri kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:30
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden transfer
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.

        Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

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