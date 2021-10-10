Fenerbahçe kadroyu koruyacak

Avrupa’nın önemli kulüpleri, sarı-lacivertli ekipte özellikle Szalai, Kim ve Altay’ı takip ediyor. Bu futbolculardan yüksek miktarda gelir elde edilebileceği tahmin edilse de gönderilmelerine sıcak bakılmıyor.

TRT Spor'un haberine göre; kadroyu koruyup sportif başarı elde etmeyi planlayan yönetimin, oyuncuların kafalarının rahat olması için astronomik teklifler gelmediği sürece transfere izin vermeme kararı aldığı öğrenildi.

Özellikle bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de devre arası gelen tekliflere kapı kapatılacak.

Sezon sonunda ise gelişmelere göre karar verilecek.

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'nın milli arada bir araya geldiği ve Fenerbahçe'deki son durumu görüştüğü gelen haberler arasında.

Koç’un Portekizli teknik adama ve takımın gelişimine güvendiği de öğrenildi.