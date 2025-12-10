Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi Bergen'e ulaştı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi Bergen'e ulaştı

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'in Brann takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Bergen kentine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:49
        Fenerbahçe kafilesi Bergen'e ulaştı
        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Bergen'e gelen kafilede yönetim kurulu üyeleri Murat Salar, Ertan Torunoğulları, Adem Köz ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

        Havalimanından otobüsle kamp yapılacak otele geçen kafileyi, Norveç'te yaşayan taraftarlar karşıladı.

        Brann-Fenerbahçe mücadelesi, Brann Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

