Fenerbahçe kafilesi Bergen'e ulaştı
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'in Brann takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Bergen kentine geldi.
Giriş: 10.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:49
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Bergen'e gelen kafilede yönetim kurulu üyeleri Murat Salar, Ertan Torunoğulları, Adem Köz ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.
Havalimanından otobüsle kamp yapılacak otele geçen kafileyi, Norveç'te yaşayan taraftarlar karşıladı.
Brann-Fenerbahçe mücadelesi, Brann Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ