Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de rota yeniden kaleciye döndü. Daha önce Kevin Trapp, Matz Sels ve David Ospina gibi adaylarla ilgilenen Fenerbahçe, Volkan Demirel'le sözleşme yenilenmesi ve Carlos Kameni ile yola devam etme kararı aldıktan sonra kaleye takviyeyi rafa kaldırmıştı. Ancak Volkan Demirel'in Benfica ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında yediği goller tartışma yaratırken sarı-lacivertliler yeniden kaleci arayışlarına başladı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR!

Sarı-Lacivertliler ilk hedefe bu yaz Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'u kadrosuna katan PSGli Kevin Trapp’ı koydu. PSG’nin kalecisini satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Kanarya hem kulüp hem de oyuncuyla irtibata geçerken Trapp, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin teklifini olumlu anlamda düşünen Alman kaleci’nin kulübüyle de anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

TRAPP OLMAZSA VARELA

Trapp’tan sonra ise listede yer alan bir diğer kaleci Bruno Varela.

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