        Fenerbahçe kapanışı Eyüpspor maçıyla yapıyor

        Fenerbahçe kapanışı Eyüpspor maçıyla yapıyor

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 34. ve son hafta maçında yarın akşam sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:43 Güncelleme:
        F.Bahçe kapanışı Eyüpspor maçıyla yapıyor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

        Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yarın yine Göle yönetiminde sahada olacak.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Skriniar, Talisca ve ameliyat edilecek Nene de yarınki maçta oynayamayacak.

        EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

        Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

        Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

        İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

        Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

        İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

        Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Fenerbahçe, 11 maçta galibiyet elde ederken, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçların tamamında rakip filelere gol atmayı başarırken, bu süreçte 37 kez gol sevinci yaşadı. Kanarya, iç sahada kalesinde ise 16 gol gördü.

        EYÜPSPOR'UN KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR

        Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak küme düşme hattından çıkan Eyüpspor'un ligde kalma durumu aynı saatte oynanacak maçların sonuçlarına bağlı olacak. Ligde 16. sırada bulunan 29 puanlı Antalyaspor, sahasında Kocaelispor ile oynayacak, kırmızı-beyazlıların mücadeleden galip ayrılması halinde 31 puanlı Gençlerbirliği, 32'şer puanlı Kasımpaşa ve Eyüpspor'un maçlarındaki skorlara göre sıralama netlik kazanacak. Antalyaspor'un, bu 3 takıma karşı da ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir. Eyüpspor, rakiplerine karşı ikili averajda Gençlerbirliği ile eşit, Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğü bulunuyor.

