Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması ile ilgili olarak araştırmalar artmış durumda. TFF tarafından geçtiğimiz ay açıklanan maçın tarihi ve mücadeleyle ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...