Fenerbahçe Kayserispor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe mi, Kayserispor mu? Her şey bu akşamki maçtan sonra belli olacak. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda? FB Kayseri maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

STAT: Ülker

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN SPORTS 1

Ülker Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neudstadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Barış, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

KAYSERİSPOR: Lung,Lopes, Sapunaru, Atila, Rotman, Deniz, Mensah, Chery, Umut, Varela

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

Fenerbahçe sil baştan

Transfer döneminde kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, geçen sezon başı kadroda bulunan 7 oyuncuyla ise yola devam etmedi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'yi bonservisiyle takıma kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'yı ise kiraladı. Bu isimlerde Ayew ve Benzia'nın satın alma opsiyonu sarı-lacivertlilerde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu transfer döneminde, geçen sezon başı kadroda yer alan Jose Fernandao, Ahmethan Köse, Giuliano Victor de Paulo, Josef de Souza, Luis Neto, Samed Karakoç ve Vincent Janssen ile de yollarını ayırdı.

Geçen yıl kiralık olarak takımdan ayrılan Salih Uçan, aynı şekilde Empoli'ye gönderildi. Fenerbahçe, 4 yıldır başka takımlara kiraladığı Beykan Şimşek'in sözleşmesini ise karşılıklı olarak feshetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ