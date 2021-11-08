ENGİN VEREL: Ne olursa olsun bu kadro "Şampiyonluğa oynayacak kadar" iyi değil. Yenilen ikinci golü de garip karşılamıyorum çünkü teknik direktör de yok. Gerçi her şeye rağmen direkten dönen 4 top olmasa bu maç özelinde F.Bahçe kazanırdı... Birileri büyü mü yaptı acaba? Beraberlik zor geldi.