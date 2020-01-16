Fenerbahçe kritik toplantı!

Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, saat 12.00'de kulüpte bir araya geldi. Kritik toplantıda Twitter krizi başta olmak üzere son dönemde yaşanan gelişmelerin detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Toplantının sonunda istifa ya da görevden alma gibi kararların çıkabileceği öğrenilirken devam kararı çıksa bile bu birlikteliğin çok uzun süre daha devam etmeyeceği kaydedildi.