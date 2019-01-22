Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Yeni başkan Ali Koç yönetiminde sezona şampiyonluk şarkılarıyla başlayan Fenerbahçe, üst üste alınan sonuçlarla ligin dibini gördü! Kanarya, sezonun ilk yarısında 3 farklı teknik direktörle sahaya çıktı. Cocu'yla 10 maçta 9 puan, Koeman'la 5 maçta 5 puan alan sarı-lacivertliler, çareyi eski hocası Ersun Yanal'da gördü. İlk yarının son 2 haftasında Yanal yönetimindeki Fenerbahçe 2 beraberlik alabildi. Sonuç olarak Fenerbahçe, ligin ilk 17 haftasını yalnızca 16 puanla kapattı.
Ersun Yanal'ın "Fenerbahçe'nin yarış dışında kalması söz konusu değil. İkinci yarının lig yarışında da uzak kalmayacağız. İkinci yarının puan durumunda zirvede olmalıyız" sözleriyle devre arası kampına başlayan takımın transferlerle çıkış yaşaması bekleniyordu. Ancak 2. yarının ilk maçına sadece stoper Sadık Çiftpınar'ın katılımıyla başlandı.
Dün oynanan Bursaspor maçına iyi başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında yine kabus başladı, üst üste pozisyonlara giren Bursaspor, 89'da beraberliği yakaladı. Sarı Kanarya'nın kazanamama serisi 6 maça çıktı. 18 hafta sonunda 17 puan toplayabilen Fenerbahçe, 16. sıradaki Akhisar'la aynı puan ve averaj üstünlüğüyle 15. sırada yer buldu. Fenerbahçe'nin ligin dibindeki Çaykur Rizespor'la arasında sadece 2 puan bulunuyor.
FENERBAHÇE LİGDEN DÜŞER Mİ?
Sezonun ilk haftalarında şaka olarak başlayan 'Fenerbahçe küme düşer mi' sözleri yavaş yavaş taraftarlar için kabusa dönmeye başladı. 18 haftada 17 puan toplayabilen Fenerbahçe'yi ligin 2. yarısında zorlu bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe'nin ligde kalabilmek için kaç puan toplaması gerekiyor? Geçtiğimiz sezonlara bakarak bu sorunun cevabını aradık.
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
FELAKET SENARYOSU!
Son 10 sezona baktığımızda en düşük ligde kalma puanı 2010/2011'de 26 puan üstü olarak görünüyor. En yüksek ligde kalma puanı ise 2008/2009'da 38 puan (ikili averajla) olarak ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe için en kötü senaryoyu düşünür ve 38 puanla ligde kalabileceğini kabul edersek sarı-lacivertlilerin kalan 16 haftada 21 puan toplaması gerekiyor. Sezonun kalan bölümüne bakarsak Fenerbahçe'nin büyük bir değişim yaşanmazsa ciddi bir sınav vereceğini söyleyebiliriz.
FENERBAHÇE'NİN LİGDE KALAN MAÇLARI
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN
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