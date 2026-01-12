Fenerbahçe, Kupa maçına hazırlanıyor!

Olaylar Ve Görüşler - 9 Ocak 2026 (YPG'nin Direnişi Kırıldı Mı, Ateşkes Olacak Mı?)

Suriye ordusu YPG mevzilerini vuruyor. Şam "Çekil" dedi, YPG Halep'i terk edecek mi? Suriye'de kimin ne planı var? Neden Halep, neden şimdi? YPG'nin direnişi kırıldı mı, Ateşkes olacak mı? Suriye'de neler oluyor? Hangi bölgelerde çatışma sürüyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Halep, YPG'den temizlenecek mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Tekin, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk anlattı.