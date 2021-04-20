Süper Lig'in 36. hafta heyecanı bugün devam ediyor. Haftaya 2. sırada Fenerbahçe'nin bu hafta maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki büyük bir merakla araştırılan Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün?

FENERBAHÇE MAÇI BU HAFTA YOK MU?

Spor Toto Süper Lig fikstürü gereği Fenerbahçe , 21 takım mücadele ettiği için bu hafta hiçbir takımla eşleşmedi ve haftayı bay geçti. Sarı lacivertliler önümüzdeki hafta lige kaldığı yerden devam edecek.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Süper Lig’in 37. Haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 25 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA

36. hafta BAY

37. hafta Kasımpaşa

38. hafta Alanyaspor (D)

39. hafta BB Erzurumspor

40. hafta Ankaragücü (D)

41. hafta Sivasspor

42. hafta Kayserispor (D)