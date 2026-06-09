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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana 3 ismi kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Medicana 3 ismi kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de üç imza birden!

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

        Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, transfer edildi.

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