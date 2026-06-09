Fenerbahçe Medicana 3 ismi kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya'yı transfer etti.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 22:02 Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, transfer edildi.
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