Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana - ACH Volley Ljubljana: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana - ACH Volley Ljubljana: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Slovenya ekibi ACH Volley Ljubljana'ya evinde 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, CEV Kupası'na veda etti!

        Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Medicana, sahasında Slovenya temsilcisi ACH Volley Ljubljana'ya 3-1 mağlup oldu.

        İlk maçta da sahadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, kupaya veda etti. ACH Volley ise organizasyonda yarı finale yükseldi.

        Salon: Burhan Felek

        Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Andreas Danill (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Fenerbahçe Medicana: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Chinenyeze, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Marttila, Gomez)

        ACH Volley Ljubljana: Urnaut, Krzic, Stern, Marovt, Pajenk, Ropret (Kovacic, Sket, Sen)

        Setler: 25-19, 19-25, 21-25, 16-25

        Süre: 97 dakika (22, 27, 27, 21)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?