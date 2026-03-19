        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibine altın sette yenilerek turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:11 Güncelleme:
        F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda!

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi.

        İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek elendi.

        Salon: Burhan Felek Voleybol

        Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

        Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)

        Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)

        Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25

        Altın set: 13-15

        Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)

        51-89 [R]
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
