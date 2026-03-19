Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibine altın sette yenilerek turnuvaya veda etti.
Giriş: 19.03.2026 - 20:11
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi.
İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek elendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)
Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)
