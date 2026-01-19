Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana'dan sponsorluk anlaşması! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana'dan sponsorluk anlaşması!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile SushiCo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Medicana'dan sponsorluk anlaşması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile SushiCo arasında forma kol sponsorluğu anlaşması yapıldı.

        Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, SushiCo İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Baran Dumanoğlu, ve SushiCo Pazarlama Direktörü Tülin Karaman ile davetliler katıldı.

        Orhan Demirel, törende yaptığı konuşmada Fenerbahçe olarak yalnızca sportif başarıyı değil kurumsal gücü ve ortak değerler altında büyümeyi hedef alan bir anlayışla ilerlediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Kadın voleybolunda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da örnek gösterilen bir yapıyı kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne 2 sene boyunca ev sahipliği yapacak olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak kadın voleybol takımımız ile SushiCo arasında hayata geçirdiğimiz bu işbirliğini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma, marka işbirliği olmanın ötesinde kadın sporuna verilen desteğin ve uzun vadeli bir güvenin somut göstergesidir. 2025-2026 sezonu boyunca SushiCo logosunun takımımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda giyeceği formaların kol yanlarında yer alacak olması bu güçlü birlikteliğin sahadaki yansıması olacaktır. Emeği geçen herkese ve Sayın Başkanım Sadettin Saran'a teşekkür ediyorum. Takımımız belirlediği hedefler doğrultusunda her alanda zirveyi hedefleyen bir inançla yoluna devam edecektir. Kadroya, teknik ekibe ve ortaya koydukları emeğe güveniyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        REKLAM

        Kulübün sponsorları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Baran Dumanoğlu da "Sponsorluk kararımızdaki ana unsur, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve SushiCo'nun başarı reçetelerinin ortak olmasıydı. Bizim ortak noktamız birlikte başarmayı başarmaktır. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da birlikte başarma ruhuyla Türkiye'ye ilham oluyor. Bu sebeple takımın sponsoru olmaktan ve bu yolculuğu birlikte yürütmekten büyük onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Tülin Karaman ise kadın voleybolunun yıllardır Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden branşların başında geldiğini kaydederek, şunları ifade etti:

        "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, bu başarının en güçlü simgelerinden biri olarak disiplinini, gücünü ve istikrarını her sezon yeniden kanıtlıyor. SushiCo olarak Türkiye'de yeme içme sektörünün öncü markalarından biri, kendi kategorimizin de lider markası olduk. Markamız, kadın tüketicilerin kalbinde büyük bir yere sahip. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile kurduğumuz bu iş birliği bizim için son derece samimi ve stratejik bir adım. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

        Emeği geçenlere teşekkür eden Eda Erdem ise "Bizler, bu armanın sorumluluğunu en iyi şekilde taşıyarak temsil etmek için mücadele ediyoruz. SushiCo'nun gücümüze güç katacağına ve büyük destek olacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ABBONDANZA İLE VARGAS ARASINDA YAŞANANLAR

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın başantrenörü Marcello Abbondanza ve voleybolculardan Melissa Vargas arasında yaşananlara da değinen Orhan Demirel, şöyle konuştu:

        "Ben voleybola atandıktan sonra bu sosyal medya hareketlerine çok şaşırdım. Dünkü video bana bu sabah gösterildi. Eda, Marcello ve Vargas ile konuştum. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas blok yapıyor, sayıyı alıyor. Zeren Spor mola almak zorunda kalıyor. Burası bir aile. Bunu kötü algılamanın manası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen algı yönetimi. Videonun 15 saniye öncesine bakılırsa çok net anlaşılır."

        Fenerbahçe kariyerinde takım arkadaşlığı adına en keyifli geçen senelerden birinin bu yıl olduğunun altını çizen Eda Erdem de olayın takımın gündeminde yer almadığını ve yaşananları şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

        İmza töreni, hediye takdimi ve çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı

        YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 19 derece oldu. Güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu kentte, rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahil kıyısında oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?